Das Wolfgang- Borchert-Theater freut sich erneut auf den Besuch vom Grandseigneur des deutschen Theaters, Claus Peymann . Nach der ausverkauften Lesung im Juni 2018 im WBT, in der Claus Peymann aus Thomas Bernhards „Holzfällen“ las, war er im Frühjahr 2019 und 2020 für seine Lesung von Bernhards „Meine Preise“ angekündigt. Aufgrund von Krankheit und Corona-Lockdown musste diese jedoch bereits zwei Mal abgesagt werden. Nun kehrt der ehemalige Burgtheaterdirektor und Intendant des Berliner Ensembles am 1. Oktober zurück nach Münster. Mit „Meine Preise“ steht wieder ein Text des österreichischen Schriftstellers und Dramatikers Bernhard auf dem Programm. 2009 wurde die autofiktionale Rückschau auf die Preise, die Bernhard Zeit seines Lebens verliehen wurden, posthum veröffentlicht. Bereits im September 2018 erschien eine von Claus Peymann eingesprochene ungekürzte Lesung von „Meine Preise“ als Hörbuch. Der 1937 geborene Regisseur Peymann gilt als langjähriger Weggefährte des Österreichers und inszenierte noch zu Lebzeiten des Dramatikers etliche Theaterstücke am Wiener Burgtheater.

Tickets für die Veranstaltung am 1. Oktober um 20 Uhr im Borchert-Theater, Am Mittelhafen 10, gibt es telefonisch unter 400 19, online oder Mo – Fr von 14 – 18 Uhr an der Tageskasse.