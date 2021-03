Still und stumm stehen sie rum

Soll man lachen oder weinen, sich fürchten oder sorglos sein? Befremdliche Gefühle in einer Zeit der Unsicherheit: Banalitäten wie Händewaschen werden zur Staatsraison, Selbstverständlichkeiten wie Nähe zum Gesundheitsrisiko. Und Yasin Wörheide veranstaltet ein urinales Gruppentreffen unter bunten Partylichtern – immerhin scheinen alle aus einen Haushalt zu kommen: Stonehenge.

Yasin Wörheide, Tuğba Durukan und Aduni Ogunsan sind die drei Preisträger der 37. Förderpreisausstellung der Freunde der Kunstakademie Münster . Die Kunsthalle zeigt die Arbeiten von 13 Studierenden, die die Probleme der Welt nicht mit dem Holzhammer angehen, sondern mit feiner Nadel und scharfem Blick Phänomene der Zeit erforschen, anschaulich machen. Und einfach schöne Dinge gibt es zudem . . .

Wie die Malerei von Tuğba Durukan, die dabei zugleich tief in multikulturelle Pro­bleme, ja die prinzipielle Unmöglichkeit menschlicher Kommunikation einsteigt. Ihr Thema: Übersetzungen – am Beispiel des Koran. Flecken auf Linien – wer jetzt nicht Arabisch kann, sieht Notenlinien und Notationen irgendwie zwischen Gregorianik und Neuer Musik. Auch Flecken an verschiedenen Säulen können in Durukans Kontext nun als Zeichen verstanden werden. Aber welche Sprache zeigen sie? Zeichen als Sprachsystem, Sprache als Zeichensystem. In Wahrheit letztlich unübersetzbar. Vor dem Geheimnis der Sprache bleibt am Ende nur eines: Respekt.

Aduni Ogunsan überzeugte die Jury durch ihre „Auseinandersetzung mit afrodiasporischer Identität und ihre tiefgründige, kontrastreiche Symbolik“. Die vier Bilder in der Ausstellung zeigen Alltagssituationen, die dies kaum vermitteln, es sei denn, man begreift einen weißen Hund, der einem vor dem Kühlschrank sitzenden Jungen mit dunkler Haut die Pizza neidet, als Metapher.

Yasin Wörheide stellt eine Handvoll grobe Styropor-Moai zu einem mystisch magischen Kreis auf und beleuchtet sie farbig. Der Titel „Quell“ konterkariert die Urinale als Auffangbecken. Vielleicht stehen die Fünf deshalb etwas bedröppelt da. Vielleicht ist aber auch das englische Verb „quell“ gemeint, das „unterdrücken“ bedeutet und damit eine Wasser-Not beschreibt – „eau de toilette“ spezial.

Mit Robin Bolt darf der Besucher, wenn er wieder darf, in „Frame“ Berührung erfahren – umschlossen von zartestem Kunststoff. Bei Petra Bresser geht es auch um Berührung, allerdings um bezahlte. In ihrem Video „Sexy“ sind Interview-Antworten von Sexarbeiterinnen zu hören, aber gesprochen von Schauspielern: Männern, Frauen, Alten, Jungen. Dadurch erhalten die Aussagen aus der Tabuzone eine Nüchternheit, die dem Zuhörer verständige Nähe erleichtert.

Charlotte Hilbolt zeigt Malerei: deren Prozesse, deren Dichte und Transparenz. Kerstin Hochhaus heiratet – als Mann und als Frau, legt über das Hochzeitskleid den Frack an, schneidert aus Satin ein Kleid mit Werbeseiten von Hochzeitsausstattern. Bei Maho Khutsishvili kann man sich für zwei Euro einen Heiligenschein auf Zeit verpassen lassen.

Johanna Knoblauch befragt unser Verhältnis zum Tod: Ist ein Tinderprofil über dem Holocaustdenkmal erlaubt („Yolocaust“)? Darf Gevatter Tod Wolfgang Schäuble umarmen? Peter Lepp mischt westliche und östliche Rituale wie Waschen oder Teetrinken, legt das kulturübergreifende intensive leibliche Erlebnis frei. Nette Pieters beschäftigt sich akribisch mit Black Rock und setzt ihre Erkenntnisse über die wohl mächtigste Investmentgesellschaft der Welt zumeist auf der Leinwand um. Meike Schulze Hobeling ist eine vielschichtige Bildhauerin. Mal nimmt sie Glasvasen und verbindet sie mit Gafferband zu einer Bodenskulptur, mal verschmilzt sie im Ofen Teller so präzise, dass sie wie locker gestapelt wirken, mal verführt sie einen Drucker zur Spritztour, „Jaunt“ heißt nämlich ihr Objekt, das aus einem 3D-Drucker kommt und wie ein Feen-Palast wirkt. Mila Stoytcheva stellt zwei Häkelobjekte aus, die sie „Tittchentopflappen“ nennt, und mit denen sie in einem Trödelladen-Schaufenster mal ungelenk, mal akrobatisch herumhantiert – eine irritierende Selbstinszenierung.

Die Ausstellung ist bis zum 18. April in der Kunsthalle am Hafenweg 28 zu sehen, sobald die Corona-Verordnungen es zulassen.