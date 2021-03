Das Wolfgang-Borchert-Theater bleibt bis mindestens Ende März geschlossen. Grund dafür ist der Beschluss der Bund-Länder-Konferenz vom 3. März, aus der hervorging, dass ab einer Inzidenz unter 100 Theater ab 23. März wieder öffnen dürfen. Ab einer Inzidenz unter 50 ist der Theaterbesuch ohne zertifizierten Schnelltest möglich.

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 50, müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer vorab einem zertifizierten Schnelltest unterziehen. Da derzeit nicht abzusehen ist, wann ausreichend Schnelltests für die Bevölkerung verfügbar sein werden, sieht das Theater vor, am Abend der Vorstellung vor Ort durch medizinisch geschultes Personal Antigentests durchzuführen. Da mit einer klaren Regelung einer Öffnung und der zulässigen Zuschauerkapazität nicht vor dem 22. März zu rechnen ist, findet neben dem bisher ausgesetzten Vorstellungsbetrieb auch kein Kartenverkauf statt. Ob das WBT im April öffnen kann, ist nicht abzusehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

WBT-Intendant Meinhard Zanger zeigt sich angesichts steigender Zahlen in Münster skeptisch bezüglich einer möglichen Wiedereröffnung. Erst eine nach dem 22. März aktualisierte Corona-Schutzverordnung des Landes NRW werde die notwendigen Auflagen für einen Spielbetrieb enthalten. „Wir planen die Premiere von ‚Heilig Abend‘ an Karfreitag (2. April). Seit Wochen tun wir alles in unserer Macht Stehende, um unser Theater startklar für die Wiedereröffnung zu machen.“

Um hinsichtlich der Hygiene- und Sicherheitskonzepte eine bessere Planbarkeit zu haben, führt das WBT bis Ende März eine Befragung durch. „Es gilt zu klären, ob seitens unseres Publikums die Bereitschaft besteht, sich bei einer Inzidenz über 50 vor einem Theaterbesuch bei uns durch medizinisch geschultes Personal einem zertifizierten Schnelltest zu unterziehen. Das ist ein entscheidender Faktor für unsere Wiedereröffnungs-Strategie“, so Zanger.