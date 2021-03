Wer findet die Weltverbesserungen?

Die berühmte Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl ging mal mit einem Professor spazieren, der dann und wann Geldmünzen in die Gegend warf. Auf die Frage, warum er das mache, antwortete der: „Die Welt verbessern!“ Denn wer etwas von Wert hinter sich lässt , sei es durch verlieren oder verschenken, macht die Welt ein bisschen besser. Das ist wissenschaftlich belegt. Weil der Finder sich freut und dadurch in ihm die Neigung wächst, anderen Gutes widerfahren zu lassen. In diesen Tagen verbessern Schüler des Paulinum die Welt . . .

In dem Kooperationsprojekt „Ein Stück vom Glück“ von Paulinum, Kunstlehrerin Jutta Lohaus und Künstler Ruppe Koselleck werden für kurze Zeit seltsame Dinge am Wegesrand als „Maßnahme zur allgemeinen Lageverbesserung“ platziert. Ob Schatullen im Gebüsch oder grauflache hammerschlaglacklackierte Bankschließfachboxen auf Parkbänken – wer sie öffnet, wird überrascht.

Kunstkursus am Paulinum - "Ein Stück vom Glück" (v.l.): Jenny lässt den Finder in sein Spiegelbild blicken, erkennen „Du bist es, der dein Leben bestimmt" und ermutigt ihn mit Süßem; Julia hat das Buch „Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen" von Mirjam Pressler gelesen und schenkt es weiter; Pia will darauf verweisen, was wirklich wichtig ist, und entsprechende Lebensweisheiten: „take a deeper look".

Kunstkursus am Paulinum - "Ein Stück vom Glück": Nedya und Seren haben mit eigener Hand und mit Füller motivierende Botschaftn in vielen Sprachen erstellt - zum Mitnehmen und Weitergeben.

Kunstkursus am Paulinum - "Ein Stück vom Glück": Bei Hannah und Mia heißt es: "get a smile - leave a smile". Nette Geschichten sollen Finder animieren, selber nette Geschichten und mit einer Einweg-Kamera ihr Lächeln zu hinterlassen. Beide sind gespannt, was in dem Buch und auf den 30 Aufnahmen zu sehen sein wird .

"Ein Stück vom Glück": Catherin und Elsa locken Passanten per Ballon an und überraschen sie mit Seelennahrung und etwas Süßem.

Eryk und Danial ermöglichen Fast-Food-Junkies Manieren, indem sie ihnen Teller aus Porzellan sowie Messer und Gabel aus Metall vors Restaurant stellen. Tobias und Lukas deponieren eine Art Kassiber aus der Asservatenkammer mit den Indizien eines Mordfalles – Boer­ne und Thiel vom Tatort lassen grüßen. Luisa und Helene folgen den tröstenden Worten der Dichterin Hilde Domin: „Dein Ort ist / wo Augen Dich ansehen. / Wo sich Augen treffen / entstehst Du.“ Die beiden positionieren Augenpaare auf magnetischen Untergründen. Wer da zum Beispiel seinen Müll in den Eimer wirft, könnte sich beobachtet fühlen.

Ein Experiment starten Kian und Hendrik. Vor einem Geldinstitut platzieren sie ihre Schließfach-Box – der Inhalt: Aktien, Geldscheine, Münzen. Und eine E-Mail-Adresse . . . Mal sehen, ob sich ein Finder meldet. Und auch Hannah und Mia hoffen auf Resonanz auf ihre Aktion „get a smile – leave a smile“. Nette Geschichten sollen Finder animieren, selber nette Geschichten sowie ihr Lächeln mittels einer Einweg-Kamera zu hinterlassen. Beide sind gespannt, was in dem Buch und auf den 30 Aufnahmen zu sehen sein wird . . .

Ein Impfnachweis ist derzeit heiß begehrt. Lisa und Anna hängen 40 davon zum Mitnehmen in der Stadt auf als Hinweis mit Humor. Djordje und Joshua erinnern mit einem Helium-Ballon an die Kindheit. Eine Schere verweist den Finder darauf: Er darf den roten Luftballon mitnehmen. Jenny lässt den Finder in sein Spiegelbild blicken, erkennen „Du bist es, der dein Leben bestimmt“ und ermutigt ihn mit Süßem; Julia hat das Buch „Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen“ von Mirjam Pressler gelesen und schenkt es weiter; Pia will mit entsprechenden Lebensweisheiten darauf verweisen, was wirklich wichtig ist: „take a deeper look“. Nedya und Seren haben mit eigener Hand und mit Füller motivierende Botschaften in vielen Sprachen erstellt – zum Mitnehmen und Weitergeben. ­Catherin und Elsa locken Passanten per Ballon an und überraschen sie mit Seelennahrung und Seelenfutter.

Ein Projekt indes war zu heikel: Henri, Carl, Daniel, Philipp und Ruben wollten zum Nachdenken anregen, was ja auch zu Glücksbewusstsein führen kann. Das Objekt ihrer Intervention war allerdings das Auto und sein Fahrer. Besitzer teurer Autos sollten per Bekennerschreiben über einen fiktiven Kratzer an ihrem Blechle informiert werden. Ein beigelegtes Heftpflaster hätte trösten sollen. Eine ironische Hilfestellung zur Unterscheidung zwischen werter Ware und wahren Werten. Humorfähigkeit ist oft die Voraussetzung für Glücksfähigkeit. Ein Test dieser Fähigkeit war am Ende allen zu riskant.