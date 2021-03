Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an den Fugen der Außenmauern der Apostelkirche. Auch im Innern ist nicht alles Gold, was glänzt. Respektive silbrig schimmerndes Zinn, aus dem die mächtigen Prospektpfeifen der Orgel gefertigt sind. Seit 1968 stehen sie dort und repräsentieren das Schaffen der Orgelbauwerkstatt Paul Ott aus Göttingen. Dies sollen sie auch in den kommenden Jahrzehnten, nur muss man sich in regelmäßigen Abständen um den Erhalt des Instruments kümmern. Die Gemeinde der Apostelkirche hat dies bereits 1990 und dann noch einmal im Jahr 2007 erfolgreich getan. Trotzdem nagt der eingangs erwähnte Zahn der Zeit.