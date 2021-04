Man müsse die Verhältnisse zum Tanzen bringen, um dem Volk Mut zu machen, sie zu verändern. Das schreibt Karl Marx in seiner Hegel-Kritik. Genau diesen Satz hat die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley aufgegriffen, als sie Ende der 1980er Jahre die Zustände in der DDR kritisierte, die sich ja explizit auf Marx berufen hatte. Ironie der Geschichte? Zu hören waren Auszüge aus der Bohley-Rede am Samstag bei der Audioinstallation „Frauen.Brand.Rede.Nein.SCHREI!“ von Anja Kreysing und Carola von Seckendorff.