Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wer rastet, der rostet. Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Die Personifizierung dieser Weisheiten ist Helmut Kimmina. Der Vollblut-Münsteraner („Ja, ich bin geborener Münsteraner, tiefer Münsteraner“) war keine drei Wochen in Rente, da wurde ihm klar: Ohrensessel, das ist nix für mich. Also machte sich der Buchhalter auf, eine neue Stelle zu suchen, und landete im Filmgeschäft. Das ist 20 Jahre her. Am 24. April wird er 86 Jahre alt und nimmt diesen Geburtstag zum Anlass, sozusagen in seinen zweiten Ruhestand zu gehen. Mit Finanzen kannte sich Kimmina als geschäftsführender Prokurist einer Auto-Spedition mit über hundert Mitarbeitern aus.