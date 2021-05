Dieser Maler zählt zu den beliebtesten im Landesmuseum. Im Vorfeld der nächsten Sonderausstellung „August und Elisabeth Macke. Der Maler und die Managerin“, die vom 28. Mai bis 5. September 2021 im Museum für Kunst und Kultur zu sehen sein wird, stellen die Freunde des Landesmuseums eine Handvoll Werke vor – heute: „Farbige Formen I“ (1913): August Macke gehört zu den berühmtesten deutschen Expressionisten. In seiner recht kurzen Schaffenszeit schuf er eine große Bandbreite an Kunstwerken, Skizzen und Zeichnungen. Immer unterstützend an seiner Seite war Elisabeth Macke, seine Ehefrau (1888-1978).