„Verstärker an, verzerrter Klang. Die Wände fangen zu zittern an.“ So beginnt der Song, der den gleichen Namen trägt wie jene Band, die in den 1980er Jahren Münsters skandalöseste Punkband war: Äni(x)väx. Sie ging bundesweit auf Tour und war selbst auf amerikanischen oder australischen Compilation-Tapes zu finden. Obwohl kaum jemand wusste, wie man den Bandnamen ausspricht. Änimälwäx – ein Code für animal vaccination (Tierimpfung). Zu Lebzeiten schaffte es Äni(x)väx zu keinem eigenen Album. Das holt die Band jetzt nach – 32 Jahre nach ihrem letzten Konzert. Die Idee hatte Thomas Lenz vom renommierten Punk-Label „Power it up“. Die LP „Schock und Drama“ erschien am 14.