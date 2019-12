Wie das Film-Münster von einst heute aussieht

Gibt es eine bestimmte Szene in “Alle Jahre wieder”, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist oder die Ihnen gut gefallen hat? Erzählen Sie uns, was Sie mit dem Film verbinden. Wissen Sie noch, wo Sie ihn das erste Mal gesehen haben und mit wem? Waren Sie bei den Dreharbeiten dabei? Oder verbindet Sie mit dem einen oder anderen Orte in dem Film etwas persönlich? Gibt es einen Lieblingsort im Film, an dem Sie selbst häufig waren oder heute noch sind und der eine besondere Bedeutung für Sie hat? Oder an dem Sie etwas Besonderes erlebt haben? Schreiben Sie uns per E-Mail an redaktion.online@wn.de oder nutzen Sie unser Formular auf wn.de/ajw, um Ihre ganz eigene “Alle Jahre wieder”-Münster-Geschichte zu erzählen. Und lassen Sie uns wissen, wenn Sie bei dem Fotoprojekt dabei sein wollen -- und in welche Rolle und welcher Szene!