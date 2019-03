Neuer Münster-„Tatort” wird auf dem Markt gedreht

Kommissar Frank Thiel ( Axel Prahl ) und Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) müssen in dem neuen Fall aufklären, wer Münsters Marktmeister Hannes Wagner umgebracht hat.

In einer Pressemitteilung gibt der WDR erste Details der Folge mit dem Arbeitstitel „Lakritz” preis: „Hannes Wagner ist in Münster eine Institution. Oder besser gesagt er war es. Denn am Morgen nach seinem 40. Dienstjubiläum als Marktmeister des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Wochenmarktes liegt er mausetot in seiner Wohnung. Und beinahe jeder der Marktbeschicker hätte guten Grund, Hannes Wagner ins Jenseits zu befördern. Gar nicht erst zu reden von denen, die Wagner in den Jahrzehnten seiner Herrschaft nicht mit einer der begehrten Lizenzen für einen Stand auf dem Markt beglückt hat. Eine der vielen Spuren führt unsere Helden zu einer kleinen Lakritzmanufaktur, zu Monika, Boernes erster Liebe und zu einem lange zurückliegenden Fall, der aus dem kleinen Karl-Friedrich schließlich den großen Boerne werden ließ...”

Seit Freitag (15. März) wird für die Folge gedreht, zunächst in Köln und im Studio. In der zweiten Aprilwoche soll dann auf dem Markt in Münster gedreht werden. Neben einigen Szenen, die außerhalb der Marktzeiten gefilmt werden, sollen auch während des regulären Marktbetriebs die Kameras laufen, berichtet eine Pressesprecherin des WDR auf Anfrage. Dabei hat man sich den etwas weniger trubeligen Mittwoch als Drehtag ausgesucht, an dem sich schon mal Lücken zwischen den Ständen auf dem Domplatz auftun. Weitere Drehorte in Münster sind demnach Prinzipalmarkt, Aasee, Promenade, LWL-Museum und Hauptbahnhof.

Sendetermin im Herbst

Gedreht wird bis zum 11. April 2019. Der Sendetermin ist für Herbst 2019 vorgesehen. „Lakritz” ist damit der nächste Münster-„Tatort”, der nach „Spieglein, Spieglein” (Sonntag, 17. März, 20.15 Uhr) gesendet wird. Und der erste, in dem die Fernsehzuschauer Friederike Kempter nach ihrer Babypause als Kommissarin Nadeshda Krusenstern wiedersehen.

Der dritte Tatort, der 2019 zu sehen sein wird, folgt in der Vorweihnachtszeit. „Dann steht der Mörder vor der Tür“ wurde bereits im letzten Jahr gedreht - unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt in Münster.

"Tatort" aus Münster: Pressefototermin am Set