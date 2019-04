Münster -

Dreharbeiten können nervenzehrend sein. Ständig werden Szenen wiederholt und dann gibt es wieder lange Wartepausen. „Tatort”-Star Axel Prahl nutzt die häufig für kleine Videobotschaften an seine Fans. Am letzten Drehtag in Münster hat er sich Jan Josef Liefers für ein bemerkenswertes Interview vor die Kamera geholt.