Münster-Tatort punktet beim Publikum

Die Tatort-Folge „Lakritz“ erzielte wieder hohe Zuschauerzahlen - am Sonntagabend schauten rund 12,64 Millionen Zuschauer zur Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD zu. Das entspricht einem Marktanteil von 34,5 Prozent. Werte, von denen in der Politik manche träumen. Über die „Wahl“ des Fernsehpublikums freute sich Jan Josef Liefers auf seiner Facebook-Seite.

Weitere 810.000 bzw. 300.000 Zuschauer sahen sich die Krimi-Wiederholung um 21.45 Uhr und 23.45 Uhr auf dem Sender One an. Zwar sackte der Tatort im Vergleich zur vorigen Folge aus Münster im März („Spieglein, Spieglein“) ab, mit rund einer Million weniger Zuschauern, trotzdem stellte er die Konkurrenz „The Voice“ und „Formel 1“ mit Abstand in den Schatten.

Das passiert in der Folge "Lakritz" 1/22 Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) ermitteln im neuen Münster-Tatort in der traditionellen Manufaktur Maltritz. Dort wird das für die Folge namensgebende Lakritz hergestellt. Vorsicht, in dieser Fotostrecke werden einige Details der Folge verraten. Foto: WDR/Willi Weber

Thiel ermittelt auf dem Wochenmarkt. Beinahe jeder der Marktbeschicker hätte guten Grund, Hannes Wagner ins Jenseits zu befördern. Gar nicht erst zu reden von denen, die Wagner in den Jahrzehnten seiner Herrschaft nicht mit einer der begehrten Lizenzen für einen Stand auf dem Markt beglückt hat. Foto: WDR/Willi Weber

Silke „Alberich” Haller (ChrisTine Urspruch, l) und Boerne sind sich einig: Das Todesopfer, Marktmeister Wagner (Pierre Siegenthaler, m), riecht nach tödlicher Blausäure. Foto: WDR/Willi Weber

In der Lakritz-Manufaktur trifft der Professor Monika Maltritz (Annika Kuhl, r) wieder – zum ersten Mal seit vielen Jahren. Bei Boerne werden alte Erinnerungen geweckt: Foto: WDR/Willi Weber

Harald Maltritz (Sascha Tschorn, l) ließ den jungen Karl-Friedrich (Vincent Hahnen, r) selbstgemachtes Lakritz probieren. Foto: WDR/Willi Weber

Als Vierzehnjähriger wurde Boerne (Vincent Hahnen) von Bernhard Wesskamp (Justus Czaja) in flüssiges Lakritz getaucht. Foto: WDR/Willi Weber

Thiel wettert gegen „Schickimicki-Pack“ in Münster

Diesmal musste der korrupte Marktmeister des münsterischen Wochenmarktes sterben. Im Haus des Toten nörgelt Kommissar Thiel über die Marktbesucher: „Ich mag die Klientel da nicht. Dieses Schickimicki-Pack.“ Die Fans des Münster-Tatorts scheinen es ihm nicht übel zu nehmen. Im Gegenteil: Im Netz erhält der aktuelle Tatort viel Lob.

Viel Lokalkolorit

Neben der abfälligen Bemerkung über das „Schickimicki-Pack“ auf dem Markt dürfte einheimischen Tatort-Fans aufgefallen sein, dass es diesmal bemerkenswert viele Bilder aus Münster in den Tatort geschafft haben. Gleich in der Anfangssequenz des Tatorts joggt Thiel durch die Stadt - und das kreuz und quer. Vom Domplatz geht es über den Servatiiplatz in den Hamburger Tunnel. Ortskundige dürfte diese Streckenführung zum Schmunzeln gebracht haben.

Nicht die einzige kleine Ungereimtheit, wie einigen Twitter-Nutzern aufgefallen ist:

Sprüche-Feuerwerk und neue Einblicke

Was bei den meisten Zuschauern aber hängen bleibt, sind die gewohnt pointierten Dialoge des Ermittler-Teams, auch wenn die Spannung bei so viel „Krimikomödie” etwas auf der Strecke bleibt, wie einige monieren.

Ein Dialog zwischen Boerne und Thiel hat bei einem Zuschauervoting der ARD die Nase vorn. Boerne: „Thiel hat einen genetischen Defekt.“ Thiel: „Ich verpass' Ihnen gleich einen physischen Defekt!“

Viele Fans freuen sich über die neuen Einblicke in die Vergangenheit und die ungewohnten Seiten der Charaktere. In einem Flashback geht es mit dem Teenager Boerne in das Lakritzgeschäft seiner Jugend und zur ersten Liebe des jungen Karl-Friedrich. Trotz der „Mordwaffe“, dem vergifteten Lakritz, scheint nicht allen Zuschauern die Lust auf die Süßware genommen zu sein.