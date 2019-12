Axel Prahl und Jan Josef Liefers auf Spurensuche im "Wohlfühlzelt"

Dabei handelt es sich natürlich nicht um die leiblichen Kinder des Schauspielers, sondern die neuen Autogrammkarten. Das Besondere: Es sind Wackelbilder. Die vertrauten Gestalten von Thiel und Börne transformieren sich bei der leichtesten Bewegung in Skelette. Dass es sich hierbei um eine Anspielung auf die neue Münster-Tatort-Folge "Väterchen Frost" handelt, ist klar: Schließlich standen die beiden Ermittler auf den bislang erschienen Pressefotos knietief in einem Grab.

Das passiert in der Folge „Väterchen Frost” 1/22 Auf dem Weihnachtsmarkt: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) mit Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Telefonat im Gericht: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) steckt schon mitten in seinen privaten Weihnachtsvorbereitungen Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Schlussplädoyer: Für Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) ist der Fall klar. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Wartet auf sein Urteil: Kirill Gromow (Oleg Tikhomirov, links) bei der Verhandlung mit seinem Anwalt (Bernd Blömer, rechts). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, Mitte) überredet Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) noch zu einem Glas Glühwein. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Glühwein auf dem Münsteraner Weihnachtsmarkt: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, Mitte) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kommissarin Nadeshda Krustenstern (Friederike Kempter, links) zeigt Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, rechts) und den anderen Ermittlern ihre Ohrringe – ein Geschenk ihrer Tante. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Befragung im Juweliergeschäft: Hier arbeitet Sabrina Bux (Sophie Lutz, links), die Schwester des Ermordeten, und wird von Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, rechts) befragt. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Juwelierin Elisabeth Lange (Heike Trinker, links) und ihre Mitarbeiterin Sabrina Bux (Sophie Lutz, rechts) sprechen mit Kommissar Frank Thiel Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kaffee bei der Juwelierin: Jörn Weig (David Bennet, vorne) ist zu Besuch in Elisabeth Langes (Heike Trinker, hinten) Geschäft. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Schwer beladen in der Vorweihnachtszeit: Artjom (Sascha Alexander Geršak) als Weihnachtsmann. Im Kostüm ist er kaum zu erkennen - und leicht zu verwechseln. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Auch der Besucherraum in der JVA ist festlich geschmückt: Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ist hier zu einer Befragung. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) wollen den Tatort doch nochmal unter die Lupe nehmen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Jörn Weig (David Bennent) im Juwelier-Geschäft von Elisabeth Lange, den Nussknacker hat er gerade auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, rechts) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) befragen die Juwelierin Elisabeth Lange (Heike Trinker, Mitte) Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) hoffen auf dem Friedhof neue Erkenntnisse zu gewinnen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Nachts auf dem Friedhof: Hier hoffen Silke Haller (Christine Urspruch, rechts) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, links) auf neue Erkenntnisse zu stoßen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Müssen tief graben: Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, links), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, Mitte) und Silke Haller (ChrisTine Urspruch, rechts) hoffen auf dem Friedhof neue Erkenntnisse zu gewinnen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Herbert Thiel (Claus D. Clausnitzer) soll seinem Sohn, Kommissar Frank Thiel, ein Päckchen überbringen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Im Weihnachtsmann-Outfit: Artjom (Sascha Alexander Geršak) beobachtet Kommissar Frank Thiel und Prof. Karl-Friedrich Boerne durch das Schaufenster des Juweliers Lange. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Artjom (Sascha Alexander Geršak) kann kurz vor Heilig Abend als Weihnachtsmann unerkannt durch Münster streifen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Haben es eilig: Prof Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, rechts) und Kommissar Thiel (Axel Prahl, links) in Boernes Wagen. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Auch vor einer spontanen Befragung des Hauptkomissar-Darstellers Thiel schreckt Liefers nicht zurück. Was ihm beim Dreh besonders gut gefallen hat? Augenzwinkernd deutet Prahl auf ein schwarzes Zelt, das in der Lagerhalle steht. Bei den "arktischen Temperaturen" hilft anscheinend nur noch das "Wohlfühlzelt". Hier gehen Liefers und Prahl direkt auf Spurensuche: Dabei stellt sich heraus, dass der vermeintliche Wurstteller wohl doch nur "Kohlrabi-Obst" ist und Liefers Haustier stumm bleiben wird. Und was hat es mit dem Taschentuch auf sich? Verschmitzt erklärt Prahl: "Das hier ist unser Bazillen-Zuchtstudio".

"Was so ein bisschen aussieht wie leere Kisten Bier, das sind Materialkisten", stellt Axel Prahl bereits zuvor fest. "Nicht, dass ihr denkt, dass wir den ganzen Tag hier nur am saufen sind." Warum auch, Spaß beim Dreh haben die beiden Schauspieler augenscheinlich bereits genug.