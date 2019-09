Musik als Krisenbewältigung

Mit dem neuen Longplayer im Gepäck kommt der Ex-Sänger der Band Nationalgalerie im Oktober ins Gleis 22. Unser Redakteur Carsten Vogel hat mit ihm gesprochen.

Dein neues Album „Putzlicht“ kommt genau zur richtigen Zeit. Die Nachdenklichkeit und die dezente Melancholie passen perfekt zum Herbst. War die Veröffentlichung so geplant, oder ist das Zufall?

Niels Frevert : Wir hätten es früher veröffentlichen können, aber im Sommer sollte es definitiv nicht erscheinen. Es ist von meinen Alben aber auch nicht das Herbstlichste: Es hat wenig Balladen, wenig Streicher – dafür viele Uptempo-Songs und viele Gitarren. Aber egal, was ich mache – ich könnte mich auch auf den Kopf stellen –, es hat immer etwas leicht Melancholisches. Insofern passt es in den Herbst, obwohl es ein kraftvolles und strahlendes Album geworden ist.

In anderen Interviews hast du gesagt, dass es dir schwergefallen sei, nach deinem letzten Album „Paradies der gefälschten Dinge“ neue Songs zu schreiben. Wie hat man sich eine Schreibblockade bei einem Musiker vorstellen?

Frevert: Mir ist schon etwas eingefallen, aber das war mir zu jammernd und zu weinerlich. So ein Album wollte ich nicht herausbringen. Deshalb bin ich eine Zeit lang in Deckung gegangen und habe abgewartet, bis wieder mehr Optimismus eingekehrt war und Lieder mit kraftvolleren Strophen herausgekommen sind. Es gab dann eine Phase mit privaten Problemen, in der ich nicht wusste, wie und ob es überhaupt weitergeht. Eine Krise, in der ich das Gefühl hatte, den Zugang zum Musikmachen verloren zu haben.

Der Song „Immer noch die Musik“ handelt ja davon, dass egal, was auch Schlimmes passiert, die Musik immer noch Halt bietet. Das ist beim Hörer des Liedes bestimmt anders als beim Künstler, oder?

Frevert: Für den Menschen, der Musik hört, ist sie auch ein Begleiter in dunklen Stunden. In solchen Momenten ist einem die Musik sehr nahe. Für den Musikschaffenden hat es zwei Seiten, deshalb nenne ich den Song auch immer ein bipolares Liebeslied an die Musik: Den Songwriter kann ein Lied auch zur Verzweiflung treiben, wenn es seinen Ansprüchen nicht genügt.

War das bei dir so?

Frevert: Die dramatischen Balladen auf dem letzten Album sind 100 Prozent so geworden, wie ich sie haben wollte. Ich hatte aber Schwierigkeiten, andere Songs leichter klingen zu lassen und in ihnen mehr Hoffnung zu transportieren. Das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen. Für das neue Album habe ich es anders gemacht: Ich habe erst die Uptempo-Nummern geschrieben, bevor ich überhaupt mit der ersten Ballade angefangen habe. Deshalb hat es auch etwas länger gedauert. Aber nachdem die ersten Songs fertig waren, wusste ich, dass ich jetzt eine Basis und damit mehr Freiheit habe, die zweite Hälfte des Albums zu schreiben. Ich musste erst einmal in diese Spur kommen.

Was würdest du denn sagen, wenn Menschen gerade in deiner Musik Trost finden?

Frevert: Das ist schön und freut mich. Ich werde tatsächlich regelmäßig auf der Straße angesprochen von sehr freundlichen und zurückhaltenden Menschen, die mir auf eine angenehme Art und Weise zu verstehen geben, dass meine Musik ein Begleiter für sie ist. Das ist für mich das größte Kompliment, das man als Musiker bekommen kann. Ich bin versucht zu sagen: Genau wegen dieser Menschen mache ich das ja (noch).

Textlich ist es auf hohem Niveau. Mir gefallen Zeilen wie „Ich ging den Bach hinunter, bis daraus ein Fluss entsprang“.

Frevert: Die Konkurrenz schläft nicht. Ich habe einen guten Ruf zu verteidigen. Das ist mir bewusst. Gerade weil die Erwartungshaltung nicht gerade niedrig ist, vor allem wenn man fünf Jahre für ein neues Album gebraucht hat.

Eine Songzeile auf dem neuen Album lautet: „Warum das wieder so lange gedauert hat, werd‘ ich im Interview gefragt. Ich sage: Weil ich jeden Morgen auf Knien gebetet habe, dass es nur dauert.“ Ich will gar nicht darauf hinaus, dass du mit Nationalgalerie in fünf Jahren vier Alben veröffentlicht hast und jetzt in 22 Jahren sechs. Sondern ich würde gerne wissen, ob du gläubig bist.

Frevert: Ja, ich bin ein heimlicher Christ. Ich gehe damit nicht hausieren, weil das eine persönliche Angelegenheit ist. Ich habe kein besonderes Sendungsbewusstsein, aber ich setze mich mit dem Thema auseinander. Natürlich ist die Zeile bewusst dramatisierend. Ich hatte eigentlich gehofft, mit der Zeile die Frage in Interviews überspringen zu können, aber natürlich wurde ich bisher in jedem Interview darauf angesprochen (lacht). Es ist mir wichtiger, Zeit zu nehmen, damit meine Platten so gut klingen, dass ich sie beruhigt bis zum Ende aller Zeiten in den Plattenläden stehen lassen kann.

Meinetwegen kannst du dir gerne noch mal fünf Jahre Zeit lassen, wenn die Platte dann so gut ist wie die jetzige.

Frevert (lacht): Das ist lieb, aber drei Jahre wären schon optimal.