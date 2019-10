Münster bittet zum Hexentanz

► Muttis legendäres Gruselkabinett öffnet zu Halloween die Grabpforten der Heilen Welt, Hörsterstraße 33. Diesmal gibt es ab 19 Uhr eine Mischung aus Blues Rock und Latin Rock mit Doc B & the Vampyres.

► Tanzgeister aufgepasst: Im Jovel, Albersloher Weg 54, steigt ab 22 Uhr eine Halloweenparty auf zwei Floors. In der großen Halle gibt es das Beste aus Soul, Pop, R‘n‘B, House und den Charts.

Im Jovel Club soll zu Hits der 80er und 90er getanzt werden. Karten gibt es für sechs Euro beim Copy Store (Universitätsstr. 23) oder online auf mseventclub.de.

► In der Davidwache, Münzstraße 49, werden ab 20 Uhr die Untoten der Karibik erwartet.

► Schwarz wird die Nacht beim Gothic Halloween in der Sputnikhalle, Am Hawerkamp 31. DJ Niggels und DJ Chris spielen ab 21 Uhr Gothic, Wave und Industrial in der Halle, über den zweiten Floor schickt das DJ-Duo Lord und Psychocrat Alternative- und Metal-Klänge. Darüber hinaus gibt es vorher im Café Live-Musik (Dragol, Rotten Core und Zweite Jugend) und später einen Outfit-Contest.

► Im Schwarzen Schaf, Alter Fischmarkt 25/26, steigt die Halloween-Party ab 20 Uhr.

► Ebenfalls um 20 Uhr beginnt die Grusel-Feier im Alter Ego, Bergstraße 30.

► Dunkel dekoriert präsentiert sich die Metro Rockbar, Mauritzstraße 30, wenn DJ Wolfman ab 20 Uhr zu Halloween Monster Rock auflegt. Der Eintritt ist frei.

► Im Sausalitos, Alter Steinweg 32, wird der „Día de los Muertos“ gefeiert. Wer sich verkleidet, bekommt einen Shot aufs Haus.

► Auch das Enchilada, Arztkarrengasse 12, begeht das mexikanische Volksfest.

► Keine Lust auf Kommerzveranstaltungen? Dann ist die Baracke, Scharnhorststraße 100, mit ihrer „Monstah Party“ die richtige Adresse. Dort wird Halloween bei Rap und Rock von den 80ern bis heute begangen. Eintritt: ein Euro.

► Das „Wilde Hilde“-Halloween-Spezial im Cuba Nova, Achtermannstraße 12, bietet ab 22 Uhr musikalisch von 90ern über Rock und Electro alles einmal quer durch den Kürbis-Garten.

► Das Motto der Halloween-Nacht im Hot Jazz Club, Hafenweg 26b, heißt „Don‘t stop me now“. Ganz im Zeichen der 70er und 80er gibt es ab 22 Uhr Abba, Duran Duran, Michael Jackson und viele weitere Hit-Garanten auf die Fledermausohren.

► Ab 22 Uhr steigt im Gasolin, Aegidiistraße 45, die „Gasoween 4.0“-Party.

► Im Heaven Beach­house, Am Hawerkamp 29a, wird ab 23 Uhr in die „Nacht des Grauens“ getanzt. Legenden wie Elvis Presley oder Michael Jackson steigen aus ihren Gräbern. Die besten Kostüme gewinnen Preise.

► Für den richtigen Sound bei der queeren Halloween-Party im Walk of Fame, Servatiiplatz 1, sorgen ab 22 Uhr die beiden DJs Denise L‘ und Luise Bass mit 80ern, 90ern, Pop und eine Prise R‘n‘B und Rock.

► Das Amp, Am Hawerkamp 1, öffnet die Pforten um 23 Uhr. Auf dem ersten Floor gibt es Hip-Hop, Dance­hall, Trap und Reggae, auf dem zweiten Disco, LoFi, House und Techno.

► Wie jedes Jahr gibt sich an Halloween Moonbootica im Fusion, Am Hawerkamp 31, die Ehre. Außerdem ab 23 Uhr am Start: Ante Perry ( Conny Kramer ), Nils Liebich, Steve Stix, Cutmaster Jay, Khetama, Thorsten Karger, Sven Kerkhoff und Kevin Prinz.

► Eine Minute vor Mitternacht beginnt im Favela, Am Hawerkamp 31, „Halloween für Umme“. Bedeutet: Eintritt frei, und ganz viel Bass.►