Zu einer stillen Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus trafen sich Mitglieder der evangelischen Epiphanias-Kirchengemeinde am Mahnmal Warendorfer Straße/Kaiser-Wilhelm-Ring. Kirsten Schwarz-Weßeler erinnerte an die Verschleppung von Juden aus Münster und dem Münsterland von 1941 bis 1945. An der Stelle, wo heute das Mahnmal steht, stand früher der Gertrudenhof. An dieser Stelle nahm für Münster und das Münsterland der Holocaust erstmals konkrete Gestalt an. Mitte Dezember 1941 wurden im damaligen Lokal Gertrudenhof 403 jüdische Männer, Frauen und Kinder gewaltsam zusammengeführt und deportiert.