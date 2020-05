Das B-Side Festival in Münsters Hansaviertel hat sich in den vergangenen vier Jahren als offene Plattform für Kunst, Kultur und Bildung einen Namen gemacht, die an einem Wochenende im September viele Künstler, Kulturschaffende und Besucher versammelt. Die charakteristische Nähe und Kontaktfreundlichkeit sind mit der gebotenen sozialen Distanz in Zeiten von Corona jedoch nicht zu vereinbaren, sind sich die Organisatoren des Festivals bewusst. Daher soll das B-Side-Festival im September grundlegend anders konzipiert werden, kündigen die Veranstalter in einer Mitteilung an.

Im digitalen Raum

Das Festival soll verstärkt in den digitalen Raum verlegt werden und punktuell, soweit möglich und vertretbar, mit analogen Programmpunkten auf Distanz an geeigneten Orten im Hansaviertel stattfinden. Dabei gehen die Veranstalter davon aus, dass im September ähnliche Verhältnisse wie aktuell gegeben sein könnten und streben eine enge Kooperation mit den zuständigen Behörden an, um ausreichenden Gesundheitsschutz zu gewährleisten, zum Beispiel bei der Ausarbeitung eines Sicherheits- und Hygienekonzepts.

Der Zeitraum des Festivals soll außerdem von einem Wochenende auf sieben bis zehn Tage ausgedehnt werden, damit möglichst viele Menschen am Festival teilhaben können. Dies soll dazu beitragen, dass der jeweils gebotene Abstand an Ort und Stelle gewahrt werden kann.

Ein vielfältiges Programm mit Kunst, Kultur und Bildung von allen für alle soll gerade in Zeiten des gesellschaftlichen Ausnahmezustands Menschen verbinden. Mit der Austragung des Festivals sollen partizipierende Künstler und Kulturschaffende dieses Jahr umso mehr unterstützt werden.