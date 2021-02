Der Regionalrat hat in seiner Sitzung am 1. Februar beschlossen, den Regionalplan in drei Bereichen so zu ändern, dass dort neue, größere Wohnbaugebiete entstehen können. Es handelt sich um die geplanten Baugebiete in Handorf nördlich der Kötterstraße, in Nienberge südlich der Feldstiege und in Hiltrup-Ost nördlich der Straße Osttor.

Damit sei ein weiterer Zwischenschritt bei der Entwicklung neuer Wohngebiete in Münster für rund 5500 Menschen getan, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Der Beschluss des Regionalrates ist eine wichtige Grundlage, mit der wir dankenswerter Weise nun kontinuierlich weiter an der Ausweitung der Baulandbereitstellung in Münster arbeiten zu können“, so Stadtbaurat Robin Denstorff. „Neben einer konsequenten Weiterentwicklung der Stadt im Siedlungsbestand ist die Ausweisung weiterer Wohnbaugebiete in den Stadtteilen dringend notwendig.“

Die Regionalplanänderung erfolgte auf Initiative der Stadt Münster und wurde durch die Bezirksregierung als zuständiger Behörde durchgeführt. Im Zuge des Verfahrens wurde auch die Öffentlichkeit informiert. Zum Ende des Verfahrens folgte jetzt der Beschluss des Regionalrates.

Vorausgegangen war in den Jahren 2018/2019 der Ankauf der Flächen durch die Stadt Münster. Mit der Darstellung dieser allgemeinen Siedlungsbereiche im Regionalplan liegen nun für die Stadt Münster die Voraussetzungen vor, in eigener Zuständigkeit für die Flächen städtebauliche Planungen zu erstellen, den Flächennutzungsplan zu ändern und Bebauungspläne aufzustellen.

Alle drei Baugebiete wurden 2019 durch Beschluss des Rates in das Baulandprogramm aufgenommen. In diesem Baulandprogramm sind die Wohnbauflächen verzeichnet, die in den nächsten Jahren entwickelt werden sollen. Die drei benannten Flächen entsprechen mit knapp 2000 Wohneinheiten etwa einem Fünftel des gesamten aktuellen Baulandprogramms.