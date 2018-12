In seinem Leben hat der 78-jährige Ferdinand Jendrejewski als Sozialarbeiter und Fotograf schon viel gesehen. Aber die unansehnlichen Plastikberge, die er dieses Jahr im vermeintlichen Paradies an Afrikas Traumstränden und inmitten großer Palmenhaine sah, haben den Wolbecker doch geschockt: „Die Armut in Ghana ist sehr groß, aber die Menschen dort sind bescheiden. Doch durch fehlende Aufklärung und finanzielle Möglichkeiten bleibt der Müll einfach liegen.“ Und der kommt größtenteils über das Meer.

Jendrejewski ärgert es normalerweise schon, wenn auf einem seiner Naturfotos eine achtlos weggeschmissene Zigarettenschachtel irgendwo zu sehen ist: „Da werde ich zur menschlichen Schere“. Entweder räumt er dann auf oder retuschiert später mit Fotoshop. Das geht in Afrika schlecht.

Mit seinen Fotos will der Wolbecker deshalb gegen den Plastikwahn aufrütteln und wünscht sich für 2019 ein größeres Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein.

Plastik über Plastik - inmitten der grünen Lunge Ghanas. Foto: Ferdinand Jendrejewski

Die Bescheidenheit der Menschen in Afrika erinnert Jendrejewski an seine eigene Jugend. „Die Kinder spielen mit Milchtüten, schneiden sie auf, machen ein Segel drauf – für sie ist es dann ein Boot.“ Die Mutter früh verloren und den im Krieg verschollenen Vater erst mit 35 Jahren wiedergefunden erlebte Jendrejewski als Zwölfjähriger das Weihnachtsfest 1952 in einem Internat („mit Spind-Kontrolle wie beim Bund“) in Duderstadt: „Von den 100 Schülern dort waren die meisten Weihnachten bei ihren Familien. Nur ein Schüler und ich blieben alleine im Internat, weil wir keine Angehörigen hatten. Das war ein sehr einsames Weihnachtsfest.“

Schon ein Jahr später strahlte Ferdinand wieder zum Feste: „Mit 13 feierte ich bei dem Bruder meines Vormunds Weihnachten schön familiär.“ 2018 feiert Jendrejewski nur– mit seiner Frau Margret: „Es gibt ein mehrgängiges Menü.“

Für 2019 bereitet er die neue Ausstellung der „Wolbecker Fotofreunde“ vor. Ab März zeigen diese im Rochus-Hospital Telgte Fotos zum Thema Reflexionen.

Ferdinand Jendrejewski, macht seine Weihnachtspostkarten selbst mit eigenen Fotomotiven. Seine stimmungsvollen Nahaufnahmen von sich spiegelnden Christbaumkugeln und wie im Unterholz liegenden Weihnachtssternen sorgen für spannende Perspektiven. Das gilt auch für sein Foto von Wolbecks letzter Telefonzelle – vor dem Drostenhof, dass er in einem Buch wiederfindet: Unter einem erleuchteten Straßenbaum sieht die Telefonzelle aus wie eine futuristische Krippe.

Seine Weihnachtspostkarten steckt Jendrejewski in die Briefumschläge – natürlich ohne Plastikfolie. Mit gutem Beispiel voran . . .