Mit Pferden perfekt posieren

Nicht wenige Mädchen finden Pferde süß und in der Zeitschrift „Wendy“ gibt es einen Foto-Comic rund ums Reiten. Was das nun alles mit Wolbeck zu tun hat? Nun, die beiden Geschwister Johanna Dreyer (16) und Katharina Dreyer (14), beide leidenschaftliche Reiterinnen, wirkten von Juni bis September 2018 in insgesamt sechs Heften beim Fotoroman mit. „Wir haben früher Wendy gelesen, aber nicht gedacht, dass Wendy zu uns kommt.“

In Szene gesetzt wurde alles auf dem Ponyhof Georgenbruch (bei Everswinkel) bereits in der dritten Augustwoche 2017. Vom dreiköpfigen Team der „Hagen-Brede-Productions München“. Das schoss mehr als 7000 Fotos.

Ausgewählt wurden Johanna und Katharina Dreyer in einem Casting aus Mädchen, die vom Ponyhof empfohlen wurden. „Der eine Junge kam von außerhalb dazu“, ergänzt Johanna Dreyer, die sich noch gut an die aufwendigen Foto-Arbeiten erinnert. „Das war nicht so einfach, dass wir Kinder und die Pferde gleichzeitig passend zum jeweiligen Bild und der Geschichte richtig in die Kamera schauten.“ Schwierig war das Galoppieren. „Wir sollten mal traben und im leichten Sitz gehen, damit es aussieht wie galoppieren“, erinnert sich Johanna Dreyer an eine spezielle Regieanweisung des erfahrenen Fotografen Hagen Brede, der auch die Geschichten um Abenteuer und Freundschaft einer Kinder-Clique selbst geschrieben hat. „Der war ganz locker und witzig, aber modeln kann ganz schön schwierig sein.“

Eine Doppelseite aus dem Fotoroman. Johanna trägt die karierte Bluse. Foto: Peter Sauer

Die Wolbecker Gymnasiastin erinnert sich: „Für manche Szenen mussten wir x-mal posieren, weil immer noch etwas störte für das perfekte Foto. Irgendwann hatten halt die Pferde keine Lust immer in die gleiche Richtung schauen zu müssen.“ Da halfen dann Tricks. „Zum Einsatz kam eine App mit Pferdegewieher oder hinter dem Fotografen musste man mit Besen oder Blättern wedeln.“

Der Arbeitstag begann morgens um halb neun und dauerte oft bis abends. „Eine Stunde ging immer für die Maske drauf.“ Für jede der fünf Geschichten mussten andere Frisuren gemacht, aber auch andere Kleidung angezogen werden, da die Geschichten zu verschiedenen Zeiten spielen sollten. „Wir durften keine Schwarzweiß-Klamotten tragen und keine Markensachen“, sagt Johanna Dreyer, „und auch keine T-Shirts mit Text-Botschaften drauf.“ So soll die Identifizierung möglichst aller Wendy-Leser mit dem Fotocomic ermöglicht werden. „Ich musste meinen Töchtern wirklich sehr viele Klamotten einpacken“, erinnert sich Mutter Britta Dreyer, die ihre Kinder sehr unterstützte. „Ich musste auch mal ein Oberteil anziehen, das ich hässlich fand, aber die Maskenbildnerin toll“, erinnert sich Johanna Dreyer. Und Handschuhe durfte sie auch nicht tragen, aus Sorge vor Anschlussfehlern. „Da man stundenlang die Zügel kräftig halten musste, bekam ich Blasen an den Händen“, seufzt Johanna.

„Das Fotoshooting war aber wirklich klasse“, sagt Katharina und ärgert sich gar nicht mehr, dass sie im fertigen Fotoroman mehr im Hintergrund auftaucht, weil sie damals erst zwölf Jahre alt war. „Ich habe immer die Pferde vorbereitet und gestriegelt, Turniere aufgebaut und dem Fotografen assistiert, das war auch spannend.“ Mit den anderen Darstellern haben sie sich so gut erstanden, dass tolle Freundschaften entstanden sind. Und ihre ältere Schwester Johanna Dreyer ergänzt: „Wir haben von Anfang an mitgemacht, weil wir so viel Spaß daran hatten und gar nicht an eine Honorierung dachten. Als uns der Fotograf am Ende jedem etwas Geld gab, waren wir total überrascht und begeistert.“

Aktuell haben die Dreyer-Schwestern nicht mehr so viel Zeit für ihre geliebten Pferde, „wegen der Schule.“

Als die Hefte erschienen, wurde Johanna in der Schule und auch im Supermarkt von begeisterten Leserinnen angesprochen. Beruflich wollen die beiden Geschwister aber nicht Reiterin oder Model werden. „Ganz etwas anderes“, sind sich beide sicher, aber was das sein wird, ließen sie offen. Ganz Profis eben.