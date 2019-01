Gesichtsmaske verrät Gedanken

Der Eiffelturm spiegelt sich in der Fensterscheibe einer kleinen Pariser Bar. Davor steht ein verlassener Tisch auf dem Trottoir. Ein Tasse Kaffee und eine Zeitung zeugen noch von einem gemütlichen Frühstück mitten in der französischen Metropole. Diese Szenerie ist eine Malerei. Erschaffen von Diane Schleß, die derzeit in „Peters Esszimmer“ ausstellt.

Für sie sind es die einzelnen Kunstwerke, die ganz im Mittelpunkt stehen. Und so muss Schleß erst einmal einen Moment überlegen, wenn man sie nach dem Titel ihrer Ausstellung fragt. Vielleicht könne man sie „Zwischenstopp“ nennen, sagt sie. Augenblicke seien es, die ihre Bilder festhielten. Man schaue mit ihnen wie durch eine Linse einer Kamera. Der Moment, der gerade passiere, werde festgehalten.

Es sind immer wieder kleine Überraschungen, die die Bilder von Schleß ausmachen und auch zu einer Art Entdeckungsreise werden lassen. Da ist der Mann mit einer Schönheits-Gesichtsmaske, dessen Gedanken man plötzlich lesen kann. Oder das Stillleben, bei dem nicht nur verschiedenste Kochzutaten zu sehen sind, sondern auch ein Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel. Die Acrylbilder von Schleß liefern diese Momente, die Geschichten dazu spinnt sich der Betrachter selbst.

Die Bar in Paris, das ist das Lieblingsbild der Künstlerin. Aus Frankreich und aus Italien kämen die Kreativität. Gerne fährt sie dorthin und lässt sich inspirieren, auch von den Sprachen, die Schleß eifrig lernt.

Seit 1999 stellt die Künstlerin öffentlich aus, war Teil des Ateliers „Alte Schule“ in Greven, und auch der Hawerkamp bot ihr schon eine künstlerische Heimat. Derzeit ist sie Mitglied der Künstlergruppe „Artefact“. In vielen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen innerhalb von Münster zeigt sie regelmäßig ihr künstlerisches Schaffen.

So widmet sie der Domstadt auch einen Zyklus von fünf Bildern. Abstrakte Malerei vermischt sich da mit typischen Münster-Motiven, wie dem Dom, der Überwasserkirche, den Aasee-Kugeln oder dem Hafen.

Mit diesen Motiven könne man etwas machen, so die Künstlerin. Ein Experiment, das einen anderen Blick auf Münster wagt – einen Augenblick.

Nun stellt Diane Schleß in Gievenbeck aus. „Hier wohne ich“, sagt sie. Mit „Peters Esszimmer“ hat sie ein Ambiente, bei dem sich Kulinarisches mit künstlerischen Eindrücken verbindet.

Vier Monate sollen die zehn Malereien gezeigt werden – jeweils montags bis samstags von 18 bis 24 Uhr und sonntags von 17 bis 23 Uhr in „Peters Esszimmer“ an der Dieckmannstraße 6 bis 10.