Hochzeit im Sommer: „Das passt schon“

Münster Amelsbüren/Sielenbach-Raderstetten -

Das ist Rekord. Kennengelernt am 5. Juli 2018 im Rahmen der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“. Heiratsantrag zu Weihnachten. Zusammengezogen direkt nach Karneval 2019 und jetzt die standesamtliche Hochzeit im kommenden Juli: Steffi aus Amelsbüren und Landwirt Stephan aus Bayern stellen so manche Promi-Liebe in den Schatten und sind nicht nur bei den TV-Zuschauern sehr beliebt.