Bereits am 19. Juni 2020 sollen Skatepark und Parkour im neuen Bewegungspark auf der Sportanlage Hiltrup Süd an den Start gehen. Die Bauarbeiten sind für das Frühjahr 2020 terminiert. Bevor die Stadt aber die Arbeiten Ende 2019 ausschreibt, hatten rund 20 Jugendliche und einige Erwachsene am Montag noch Gelegenheit, beim dritten Workshop in der Stadthalle ihre Kritik, ihre Vorschläge und Wünsche paritätisch einzubringen.

Zunächst stellten die engagierten Planer von DSGN-Concepts, die selbst aktive Skater sind, die bisherigen Pläne für Skate-Park und Parkour vor. Insgesamt stehen 400 000 Euro zur Verfügung.

So soll der neue Skate-Park aussehen. Im Hintergrund oben rechts der Parcours. Foto: Peter Sauer

Es gibt geneigte Ebenen ohne Wölbung (Bank), Grind-Flächen, die es ermöglichen, dass Skater mittels der Achsen über ein Hindernis rutschen können. Im Bereich der Aufenthaltsfläche wird es eine Überdachung geben, für schlechtes Wetter und bei zu brutzelnder Sommersonne nach dem Vorbild der Anlage in Gievenbeck.

„Die zahlreichen Sprunggelegenheiten sind top – die Anlage hat einen schönen Flow“, waren sich Planer und junge Skater wie Marieke und Daniel im Publikum einig, und auch Streetworkerin Susanne Löde (VSE) war voll des Lobes.

In der Mitte der Skate-Anlage ist Platz für eine Entwässerung. Es gibt eine Grünfläche, für die auch Bänke oder andere Chill-Out-Möglichkeiten geplant sind. Offenes Grillen ist allerdings verboten.

So soll der Parkour aussehen. Foto: Peter Sauer

Einen Zaun zwischen Skate- und Parkour-Bereich wird es bewusst nicht geben, damit Teilnehmer beider Bereiche in Kontakt miteinander treten können. Außerdem kann man ein zwölf Meter langes Band zwischen zwei Bäumen (Slack-Line) spannen.

Im Anschluss wurde auch über besser abgerundete Kanten, Bodenbeläge, Höhen und Geschwindigkeiten diskutiert. Bei den Parkour-Stangen wurde entschieden, auch solche zu verwenden, die für kleinere Hände geeignet sind.