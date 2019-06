Hand in Hand für die Blumenpracht

Münster-Kinderhaus -

Kinderhaus soll schöner werden – dieses Anliegen von Erich Welling lebt auch nach seinem Tode fort. Der ehemalige Kreisgärtnermeister aktivierte 2012 Vereine aus dem ganzen Stadtteil für Pflanzaktionen an Straßen und Wegen. 2019 ist das Projekt „Grüne Insel Kinderhaus“ so erfolgreich, dass es auch Teil einer Themenwoche an der Münsterlandschule ist. Deren Schüler packten vor Ort fleißig mit an – unter der engagierten Regie der „Insel“-Ehrenamtlichen.