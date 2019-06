Münster-Hiltrup -

Der Name ist neu, die Qualität weiterhin hoch: Der Agravis-Cup – 88 Mal um die Marktallee begeisterte am Freitagabend Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Urlaubsstimmung am Wegesrand verwandelte die Marktallee in eine Rad-Arena – bei Top-Wetter.