Drei Damen haben den Swing

Münster-Albachten -

Sie sind jung und attraktiv, setzen aber nicht auf zeitgemäßen Rap oder Rock. In wunderbaren Kostümen halten die Zucchini-Sistaz eine ganz besondere Musik-Vergangenheit jung. Mit ihrem wunderbaren 20er-bis40er-Swing in zeitgemäßen Arrangements, sowie ihren eigenen Songs, wie „Fräulein Flunker“ oder „Schweinehund“, bieten sie eine unverwechselbare und faszinierende Show – so auch am 28. Juni in Albachten.