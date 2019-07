Jugendliche zünden Matratze im Kreisel an

Sie sind im Rentenalter, tragen Woche für Woche munter Pflanzen, Gießkannen sowie Blumenerde über die Straße in zwei Mittelkreisel, gehen in die Hocke, um Umkraut zu beseitigen und abgestorbene Pflanzenteile heraus zu schneiden und zu stark verzweigte Triebe auszudünnen und alles in Form zu schneiden. Damit Kinderhaus auch in seinen Verkehrskreiseln aufblühen kann. Die Aktion „Grüne Inseln für Kinderhaus“, angeregt vom ehemaligen Kreisgärtnermeister Erich Welling, ist ein Musterbeispiel für nachhaltiges Ehrenamt. Das auch die Generationen verbindet. So packten zum Beispiel noch im Juni Schüler der Münsterlandschule eifrig mit an, um den Senioren zu helfen. Nachdem in der Vergangenheit die ehrenamtlichen Gärtner immer häufiger wilden Müll statt Unkraut aus dem Kreiselgrün rausholen mussten jetzt also dieser Fall von Verrohung statt Wertschätzung. Warum? Offenbar gibt es immer häufiger Zeitgenossen, die sich gerade am Schönen vergreifen müssen. Ob mit wilden Graffiti an frisch sanierten Häuserwänden, ob mit wilder Müllentsorgung, oder jetzt mit Vandalismus in den Kreisel-Blumenparadiesen. Für die eigene Selbstbestätigung per Handy-Video, aus Langeweile, für einen kurzen Kick etwas Verbotenes zu tun oder aus Neid, etwas Schönes zu sehen, das man selbst nicht geschaffen hat? Egal – für Kopflosigkeit kann es keine Entschuldigung geben. Peter Sauer