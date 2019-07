Allein 250.000 Euro Schaden im Job

„Es war so, als hätte man mir die Beine unter den Füßen weggerissen und ich würde meine ganze Existenz verlieren.“ Geschäfts-und Privatmann Berthold Ostlinning hat die Starkregen-Katastrophe vom 28. Juli 2014 immer noch nicht ganz verarbeitet – was auch kein Wunder ist. Sie hatte seine Postagentur, sein Reisebüro und seinen Lotto-und Presseshop unter Wasser gesetzt, auch seinen Tresor im Keller mit wichtigen Schriftstücken wie das Familienstammbuch.

„Auf 250.000 Euro beläuft sich der Schaden bis heute“, sagt er mit trauriger Stimme im Gespräch mit dieser Zeitung, Hinzu kommt ein unbezifferter Schaden durch etliche Kunden, die wegbrachen und Reisen stornierten: „Viele hatten gravierende Schäden zu Hause, für die keine Versicherung aufkam, manche hatten ihr Auto in der gefluteten Tiefgarage verloren. Deswegen wurden viele Reisen storniert oder gar nicht erst gebucht.“

Große Unterstützung

„Wegen der zerstörten Elektronik konnten wir erst nach Tagen wieder aufmachen, weil dann erst wieder unsere Kassen liefen.“

Berthold Ostlinning war am 28. Juli 2014 gerade erst einen Tag wieder aus seinem Urlaub zurück. Den benötigte er dringend, weil drei Wochen zuvor sein Vater gestorben war. Die Urlaubserholung war nach dem ersten Arbeitstag aber komplett weg. Auf 2,20 Meter Höhe war allein Keller geflutet, mit Lager, Büro und Tresor.

Das Gute an der Katastrophe, die der heute 67-Jährige als „Apokalypse“ bezeichnet, war die große Unterstützung. Die Nachbarn, ob links oder rechts im Haus, halfen, aber auch sein Schwager, der seinen Handballverein ansprach, oder sein Schwiegersohn, der einen Anhänger von der Arbeit mitbrachte – was gut für Ständer und Mobiliar war. „Auch das Technische Hilfswerk hat eine sehr gute Arbeit geleistet und behutsam den Wasserstand so gleichmäßig links und rechts abgepumpt, dass die Statik des Hauses zu keiner Zeit nachgab.“

Allein für 2000 Euro wurde Papier abgeholt, das durch den Starkregen zu Zellulose geworden war. Briefmarken im Wert von 30.000 Euro sind zerstört worden.

Berge an Zeitungen, Urlaubskataloge, Briefmarken und Papier wurden durch den Starkregen zu Zellulose. Foto: Peter Sauer

Hinzu kam bei Berthold Ostlinning der private Schaden: „Nach Hause konnten wir an dem Starkregen-Montagabend nicht. Die Straßen waren überflutet, wir schliefen bei Verwandten in Kinderhaus.“ Auch sein Zuhause in Häger wurde vom Starkregen heimgesucht: „Der Blitz schlug in die Stromversorgung ein, sodass die Wasserpumpe nicht arbeiten konnte und der Rückstau des Wassers 40 Zentimeter hoch ins Haus lief. Zum Glück hatte ich für mein Wohnhaus eine Elementarversicherung. Da wurde alles bezahlt.“

Angst vor weiterem Starkregen

Auf den Schäden in seinen Ladenlokalen blieb er sitzen. da diese nicht elementarversichert waren. „Die Versicherung hätte ich extra abschließen müssen, neben Einbruch und Diebstahl.“

Der Preis schreckte ihn damals ab. Nun musste er alles aus eigener Tasche begleichen. „Meine Bank hat zum Glück gut mitgespielt und erkannte höhere Gewalt an.“

Auch wenn man nach fünf Jahren keine Spuren der Katastrophe mehr sieht, die Angst vor einem weiteren Starkregen steckt Berthold Ostlinning weiter in den Knochen: „Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn wieder heftige Regenschauer und Unwetter angekündigt werden. Aber ich muss versuchen, den Starkregen 2014 auszublenden, weil sonst die Erinnerungen überhand nehmen.“

Wie schafft das der 67-Jährige? „Man muss einfach noch stärker als sonst, fest an sich glauben, sonst packt man das nicht.“ Vorsorglich hat er im Lagerkeller die wichtigsten Dinge auf gestapelte Paletten höher gestellt- „Ich habe auch meinen Lagerbestand sehr reduziert.“