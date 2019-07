Mit einem Notstromaggregat, das fünf Jahre unbenutzt in seinem Keller stand, bewahrte Günter Korves seine Nachbarn am Keplerweg vor schlimmen Schäden am Starkregenmontag 2014. Durch den Stromausfall konnten sie nur mit Eimern das sintflutartige Wasser aus dem Haus kübeln – bis Hände und Beine so schmerzten, dass sie nicht mehr konnten.

Retter in der Not war Nachbar Günter Korves, der von der Adolf-Reichwein-Straße ein 50 Meter langes Kabel zu seinen Nachbarn am Keplerweg legte. „So konnte viel gerettet werden, auch der Inhalt der Kühltruhe“, erinnert sich der heute 62-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir hatten ja fünf Tage keinen Strom hier in der Siedlung.“

Dabei hatte Korves bei sich zu Hause selbst „völligen Totalschaden“: Unter anderem soff sein Büro samt Computer- und Telefonanlage ab, während sein Notstromaggregat ein Dutzend Häuser um sich herum rettete, darunter auch die Praxis einer Heilpraktikerin, die während des Starkregens im Urlaub weilte.

Mit diesem Notstromaggregat verhinderte Günter Korves am 28. Juli 2018 schlimmere Schäden. Foto: Peter Sauer

Korves selbst hat eine Elementarversicherung. „Mein Schaden von rund 41 000 Euro wurde mir erstattet – zum Glück“, seufzt er.

Was hat sich nach der Katastrophe geändert? „Viele Nachbarn haben wasserdichte Fenster und Türen eingebaut und sind jetzt alle elementarversichert“, sagt er, „doch die wasser- und damit auch luftdichten Fenster muss man aufhalten, sonst hat man Stockflecken.“ Auch er hat vorgesorgt und rund um seine Kellerfenster noch kleine Steinmauern gebaut und Abdeckplatten angelegt.

Wie hat ihn die Katastrophe vom 28. Juli 2014 verändert? „Ich hoffe, dass das nie wieder passiert“, sagt der 62-Jährige, „ich gucke immer auf den Regenradar und prüfe den Wasserspiegel. Zum Glück steigt er bei der insgesamt trockenen Witterung nicht mehr so schnell.“ Im Keller lagert jetzt alles in Plastikboxen. „Am Liebsten bin ich bei stärkeren Unwettern immer zu Hause.“ Und in der Siedlung tut sich auch was. „Neue Regenabflussrohre sollen ab Spätsommer hier verlegt werden.“

Die Starkregen-Katastrophe schweißte die Nachbarschaft in der Siedlung Reichwein-Straße / Keplerweg sehr zusammen: „Wir machen immer zum Jahrestag eine Gedenkfeier, auch am Sonntag“, sagt Günter Korves, der statt Notstromaggregat viel lieber den Grill anschmeißt.