Münster-Kinderhaus -

DerZusammenhalt während der Starkregen-Katastrophe war groß. Und das half allen in der Not. Deswegen feiern die Nachbarn am Keplerweg und an der Adolf-Reichwein-Straße jedes Jahr ein kleines Fest am Jahrestag der Starkregen-Katastrophe: Auf die Freundschaft und auf die aktive Nachbarschaft.