Hochwasserschutz als oberstes Ziel

Mit großer Verwunderung reagierte am Donnerstag Tiefbauamtsleiter Michael Grimm auf die Äußerungen der Bürgerinitiative (BI) Igelbach ( WN vom 25. Juli). Es sei nicht richtig, dass die Stadt Münster – laut Kritik der BI – zu wenig tue, um Kinderhaus vor künftigen Starkregen zu schützen. Genau das Gegenteil sei der Fall, machte Grimm im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich.

Allein für Kinderhaus seien sieben Gutachten erstellt worden, um die Situation vor Ort zu verbessern, ergänzte Sonja Kramer, im Tiefbauamt zuständig für Planung und Entwässerung.

Insgesamt rund elf Millionen Euro sollen für ganz Kinderhaus investiert werden. Bereits umgesetzt wurden der naturnahe Gewässerausbau Igelbach (Golfplatz) sowie die Baumaßnahmen an der Gasselstiege (Einlaufbereich Igelbach) und die Kanalsanierung Ohmweg. Am Eimermacherweg befindet sich die Sanierung des Kanals auf der Zielgerade.

Die Kanalsanierung Adolf-Reichwein-Straße verschiebt sich von diesem Sommer auf das erste Quartal 2020. „Dafür wird es nach den neuen Plänen kostengünstiger, und für die Anwohner gibt es weniger Einschränkungen“, erläuterte der Gewässerschutzbeauftragte Berthold Reloe die Zeitverzögerung. Rund 15 Kanalsanierungen folgen kontinuierlich ab dem dritten Quartal in Kinderhaus.

Bertold Reloe reagierte auch direkt auf die Kritik der BI Igelbach, dass die Maßnahmen der Stadt in Kinderhaus nicht ausreichen würden: „Einen kompletten Schutz gibt es nicht, weil der Starkregen vom 28. Juli 2014 eine Naturkatastrophe war. 292 Liter Regen fielen in sieben Stunden pro Quadratmeter. Das hat es in Münster noch nie gegeben.“

Sonja Kramer und Michael Grimm war es auch wichtig, einen weiteren Kritikpunkt der BI Igelbach zu widerlegen: „Das Einlaufbecken im verrohrten Teil des Igelbachs ist sehr wohl Din-konform gebaut worden. Wir haben darüber hinaus noch eine Art Vorgitter installiert“, sagte Grimm und zeigte Fotos. Sollte die Wassergrenze von 50 Zentimetern überschritten werden, melde sich zudem online ein Alarm. „Außerdem wird das Einlaufbecken jeden Monat und nach jedem Regenereignis überprüft und von Unrat und Schwemmgut befreit“, ergänzte Berthold Reloe.

Die BI Igelbach hatte in ihrer Pressemitteilung geschrieben, dass dies nicht der Fall wäre. Nach erster Sichtung sagte Reloe: „Das Einlassbecken befindet sich in freier Natur, mitten in einem Wäldchen, wo sich immer Laub und ähnliches ablagern kann, was normal ist und wir im Griff haben.“

Tiefbauamtsleiter Michael Grimm trat auch dem Vorwurf entgegen, die ökologische Verbesserung des Golfplatzes wäre kein Beitrag zum Hochwasserschutz. „Wir haben es hier vielmehr mit einer doppelten Win-win-Situation zu tun“, stellte er klar. „Für den Hochwasserschutz, den Natur- und Lebensraum, der Golfplatz wurde attraktiver und zudem wurde die Maßnahme noch zu 80 Prozent vom Land gefördert.“

Die Bürgerinitiative Igelbach kritisierte auch, dass der von der Stadt 2016 geplante Abfluss aus der Igelbachsenke bisher noch nicht realisiert wurde. „Das war nur eine denkbare Variante, deren Umsetzung schließlich als nicht nötig erkannt wurde“, sagte Michael Grimm.

„Wir werden künftig ganz andere Probleme bekommen“, ergänzte Berthold Reloe und spielte darauf an, dass immer mehr Bäche – in Folge der anhaltenden Dürre – drohen auszutrocknen.