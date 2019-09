Gerade in Zeiten wachsender Ego-Kultur, flexibler Arbeitsprozesse und Globalität prägen immer wieder neue Herausforderungen und Veränderungen die klassische Zweierbeziehung. Was macht nun die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen aus, ob im Beruf (zum Beispiel an der Börse) oder in der Freizeit, ob körperlich oder platonisch?

Dieser Frage geht der Wolbecker Maler, Bildhauer und Objektkünstler Norbert L. Rumpke auf den Grund. Ab Sonntag (22. September, Vernissage 14 bis 18 Uhr) zeigt er in seiner neuen Atelier-Ausstellung „Paare“ eine pralle Vielfalt von spannenden Zweier-Konstellationen.

Der Besuch lohnt auch für Singles, da feine Handwerkskunst, kreative Raffinesse bei Material- und Farbwahl (unter anderem selbst hergestellte Farben und eine reiche Schwarz-Palette) sowie Formensprache (auch mal in Morsezeichen) die Werke prägen. Hinzu kommt ein gut ausbalanciertes Maß an Alltagsbetrachtungen, philosophischer Symbolik und augenzwinkerndem Humor.

Tierische Paar-ungen gibt es auch. Foto: Peter Sauer

Die Bildersprache von Rumpke steckt sowohl bei seinen handlichen Figuren als auch bei den größeren Skulpturen voller rhythmischer Bewegungen und Tiefenschärfe. Man erkennt, dass der heute 65-Jährige früher lange Zeit leidenschaftlicher Tänzer war. So fängt er im Acryl-Öl-Bild „Tanz-Duo“ die Dynamik des Raumes ebenso ein wie die Energie zweier Tänzer in Kopf und Körper bis in ihre Blutbahnen. 20 Farbschichten und spezielle Pinsel waren notwendig, um die besondere Plastizität zu erreichen.

Paar-Verbindungen Foto: Peter Sauer

Seine auffälligen Keilfiguren stecken nicht nur äußerlich vollen Ecken, Kanten und Rundungen. Abstrahierende Reduktionen erweitern das Spektrum.

Blick in die Ausstellung „Paare“ Foto: Peter Sauer

Natürlich gibt es auch Exponate mit Liebes-Paaren. „Gemeinsam lachen, auch mal über sich selbst, ist wichtig“, weiß Norbert L. Rumpke aus eigener Erfahrung: „Ein Paar, dass keinen Humor hat, ist kein Paar!“