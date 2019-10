Wenn der Bleistift duftet . . .

Gerade schreibt sie mal nicht, denn Bestsellerautorin Gisa Pauly schlendert am heutigen Donnerstag über die Frankfurter Buchmesse . Kurz vor ihrer Abfahrt zur Messe hatte unsere Zeitung die 72-Jährige zu Hause in Angelmodde besucht. Gleich auf vier neuen Büchern steht in diesem Jahr ihr Name.

Allen voran der inzwischen 13. Krimiroman mit der italienischen Hobby-Ermittlerin Mamma Carlotta namens „Sturmflut“. Er schaffte es, wie seine Vorgänger, direkt auf die „Spiegel“-Bestsellerliste. Das Erfolgsgeheimnis liegt vor allem in der spannenden Mischung, wenn südländisches Temperament mit herzhaftem Spürsinn auf die eher reservierte Mentalität der Nordlichter trifft. „Für viele bin ich schon die Syltautorin, auch weil bei mir ja die Todesrate auf der Insel steigt“, während dort ja im wahren Leben ein Mord eher selten sei.

Die besten Ideen kommen Gisa Pauly beim Joggen an der Werse oder im Fitnessstudio: „Wenn der Körper was zu tun hat, ist der Geist schön frei.“ Ein leeres Blatt Papier vor sich und sofort fängt sie an loszulegen. „Und wenn dann noch der Duft des Bleistiftes hinzukommt“, ergänzt Gisa Pauly, „dann kann ich gar nicht mehr aufhören zu schreiben. Es sprudelt einfach aus mir heraus“. Die Bücher schreibt sie von vorne nach hinten und überrascht sich manchmal selbst beim Schreiben.

Beim Müsli-Frühstück liest sie dann ihre ausgedruckten Entwürfe. Da ihre Krimis an realen Orten spielen (Sylt, Venedig, Siena) ist ihr die Recherche vor Ort sehr wichtig. „Meinen Lesern fallen mögliche Fehler, wie etwa bei den genauen Eingängen einer Basilika, sofort auf. Manche Leser laufen sogar die Wege aus meinen Romanen selbst ab.“

Neu ist das Terrain der Kinderbücher. Das Angebot kam vom Arena-Verlag. „Dabei ist es viel schwieriger“, sagt Pauly. „Man muss Kriminalfälle finden, die Kinder nicht nur verstehen, sondern die auch von ihnen selbst gelöst werden können“, erläutert Gisa Pauly, „da habe ich tüchtig Gehirnschmalz produziert“.

Deshalb spielte Ben auch eine ganz wichtige Rolle. „Das ist mein siebenjähriger Enkel.“ Ohne seine Zustimmung wäre ihr erster Kinderkrimi „Leuchtturmhaie“ gar nicht in Druck gegangen: „Ich habe Ben die Geschichte als Erstem vorgelesen und er gab mir sein O.K.“ Und nicht nur Ben ist mittlerweile ein Fan der „Leuchtturmhaie“. Pauly traf auch hier den Nerv der Leser. Mittlerweile gibt es schon vier Bände des Kinderkrimis, der selbstredend auf einer Insel spielt. „Die Weite und Ruhe auf den Inseln ist sehr inspirierend.“

Gisa Pauly Foto: Peter Sauer

Mittlerweile spielen Paulys Romane auch auf dem Festland. In Siena ist die Reihe „Familie kann man sich nicht aussuchen“ angesiedelt. Die 60-jährige Protagonistin Anna betreibt dort ein Hotel und stolpert über plötzliche Verbrechen. Locker-flüssig geschrieben vermischt Pauly den toskanischen Sehnsuchtsort mit Charakterstudien und kniffligen Fällen – in handlichen Kapiteln mit kleinen Zypressen-Abbildungen.

In der Weihnachtskrimi-Anthologie „Lametta, Lichter, Leichenschmaus“ steuert Gisa Pauly eine wunderbar schwarzhumorige Prosa über eine Dreieckbeziehung bei, die auf dem Send in ein diabolisches Finale gipfelt, das nichts für Veganer ist.