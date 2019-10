Bis fast an die Decke war der ehemalige Weltkriegsbunker in der Hohen Ward mit Erde zugeschüttet. Bis 1998. Diese Erde gruben Mitglieder der AG Fledertierschutz des Naturschutzbund (Nabu) Münster aus – um Verstecke für Fledermäuse zu errichten. „Sie verbergen sich im Winterquartier gerne in Ritzen und Spalten“, sagt Nabu-Fledermausexperte Dr.