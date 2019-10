MÜNSTER-WOLBECK -

Im „Treff am Turm“ an der St.-Nikolaus-Kirche referiert Helga Wienhausen vom Kulturforum Arte am Donnerstag (24. Oktober) um 15.30 Uhr zum Thema „Das Lied der Schwanenknochenflöte“. Es geht auch um die „Faszination Höhlenmalerei“. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Offenen Kulturkreises statt.