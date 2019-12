Im Nordwesten von Albachten soll in den nächsten Jahren ein neues kleines Wohnquartier entstehen. Das teilte die Stadt mit. Das städtebauliche Konzept sieht Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser vor, die Zufahrt erfolgt von der Straße Freie Flur aus. Bereits im September stellten die Stadtplaner aus der Planungsverwaltung das neue Wohngebiet in einer Bürgerinformationsveranstaltung in Albachten vor. Die Präsentation ist nun ebenso wie die Niederschrift der Bürgeranhörung auf der Internetseite des Stadtplanungsamts abrufbar (www.stadt-muenster.de/stadtplanung.html) Und so geht es – laut Mitteilung der Stadt – weiter im Verfahren auf dem Weg zum Bebauungsplan: Im Sommer 2020 wird der Bebauungsplanentwurf mit seinen Festsetzungen und seiner Begründung für einen Monat öffentlich einsehbar sein. In diesem Zeitraum der öffentlichen Auslegung können dann Bürger ihre jeweiligen Anregungen vorbringen.