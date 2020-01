Bald 150 Parkplätze in Wilkinghege

Münster-Kinderhaus -

Durch immer mehr Autos werden die Innenstädte immer voller. Das muss nicht sein. Mitfahrerparkplätze bieten günstige Alternativen und reduzieren auch deutlich den Stress, durch die City zu kurven, um nach einem freien Parkplatz Ausschau zu halten. Aber auch die Mitfahrerparkplätze vor den Toren der Stadt werden mittlerweile so stark frequentiert, dass Nachschub von Nöten ist. In Kinderhaus-West soll jetzt endlich Bewegung kommen – in den schon länger geplanten Ausbau des dortigen Platzes in Wilkinghege: von 50 auf maximal 150 Stellplätze.