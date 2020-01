Hilfe beim Reimen und an Reglern

„Am erfolgreichsten ist ein Projekt, wenn es von selbst läuft“, bilanziert Coach Felix Beuse im Gespräch mit dieser Zeitung. Drei Jahre war er Leiter des Projektes „K-Town-Productions“ von Cactus Junges Theater. Er förderte kreativen Nachwuchs in den Sparten Musik, Tanz und Video. Einige erfolgreiche Songs und Musikvideos sind so erschienen, zum Beispiel „Vibe“ von der Rapperin Miss RWK.

Nun gibt Felix Beuse den Projektstaffelstab weiter an den 21-jährigen Valon Labjani. Der studiert Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität in Dortmund und hat die „K-Town-Productions“ zwei Jahre begleitet und besonders bei der Arbeit im Studio Akzente gesetzt. „Valon hat alles gelernt, um das Projekt jetzt alleine weiterzuführen“, sagt Beuse nicht ohne Stolz.

Valon Labjani interessiert sich seit seinem 15. Lebensjahr für Musik. Für das Stück „Angerichtet“ vom Jungen Theater Cactus steuerte er jüngst eine Collage aus der UN-Klimagipfel-Rede von Greta Thunberg „Unser Haus brennt“, dem Michael Jacksons „Earth Song“ und zeitgemäßen Hip-Hop-Beats bei.

Neben dem Studium arbeitet er an Songskizzen für Felix Beuse und mit dem Kinderhauser Rapper Eli an dessen Soloalbum „Dolce Vita“. Ele wiederum gibt sein Wissen weiter an junge Talente, unterstützt junge Nachwuchsrapper beim Schreiben ihrer Texte.

Valon Labjani engagiert sich gerne für „K-Town“: „Die Musik die hier entsteht, ist nicht nur ein Hobby von jungen Erwachsenen, die hier herkommen. Es ist viel mehr als das. Es ist ein Traum, der verfolgt wird und die Emotionen der Künstler widerspiegelt.“ Aktuell arbeiten junge Musiker aus Kinderhaus an einem Song, bei dem verschiedene Künstler gemeinsam zu hören sein werden.