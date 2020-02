Entscheidung schon wieder vertagt

Münster-Gievenbeck. -

Gievenbeck wächst, nicht zuletzt durch die zivile Nachnutzung des Areals der Oxford-Kaserne. Und da immer mehr Menschen aufs Fahrrad setzen, braucht es im Stadtteil ein gut funktionierendes Radwegenetz. Da ist es ratsam, in die Zukunft zu investieren. Zum Beispiel in einen zweiten Radweg an der Roxeler Straße. Der war jetzt auch Thema im Planungsausschuss der Stadt.