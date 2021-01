Der Neujahrsempfang des Bezirksbürgermeisters fällt zum Bedauern vieler in diesem Jahr aus. Es wäre eine willkommene Gelegenheit gewesen, Wilfried Stein persönlich kennen zu lernen. Seit Anfang November ist er im Amt. Zeitgleich begann der Lockdown, zunächst in vergleichsweise milder Form, seit Mitte Dezember in verschärfter Form.