Verstanden hatte er kaum etwas. Die Grabgebete, die in lateinischer Sprache gesprochen wurden, dauerten allerdings länger als üblich. Das hatte der junge Messdiener schnell mitbekommen, dem es an diesem kalten und dunklen Morgen fröstelte, weil die Stimmung so besonders traurig war. Pfarrer Reddemann nahm die Beisetzung vor. Vier Messdiener begleiteten ihn.