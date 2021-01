Das Meyer-Suhrheinrich-Haus ist offenbar wieder coronafrei. Vor einem Monat, am 28. Dezember, waren die ersten zwei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Im Verlauf der darauffolgenden Zeit hat sich ein Großteil unserer Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt“, heißt es in einer Zwischenbilanz des Altenhilfe-Zentrums St. Clemens. Diese wurde am Freitag auf der Homepage veröffentlicht. Viele Menschen seien in der Folgezeit schwer erkrankt „und zu viele Menschen sind verstorben“, heißt es dort.

Zwischen den Zeilen wird offenbar, dass es nicht gelungen ist, die Ausbreitung des Coronavirus auf die Einrichtung zu begrenzen.