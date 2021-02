Die Ortschaft Freinsheim in Rheinland-Pfalz wird Weinkennern ein Begriff sein. In „Fränsem“ bezog der Maler Emil Bert Hartwig seinen Alterssitz. Allerdings weniger des guten Weins wegen. Hartwig hatte fast 50 Jahre in Hiltrup gewohnt. An der Thierstraße 9 in der Grafschaft besaß er ein Haus samt Atelier. Regelmäßig war Norbert Zöllner dort zu Gast.