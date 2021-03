Heinz Nolte, Hiltrups ehemaliger Bezirksbürgermeister, legt neue Denkanstöße für das künftige Wohngebiet in Hiltrup-Ost vor. Ihm geht es dabei um die Erschließung des 1000 Wohneinheiten großen Wohngebietes sowie um die Versorgung der Menschen in Hiltrup-Ost. Seine Vorschläge werden Diskussionen auslösen. Das ist von ihm auch so gewollt. Seinen Stadtteil Hiltrup-Ost kennt Nolte aus dem Effeff. Seit Jahrzehnten wohnt der heute 89-Jährige in Hiltrup. Er war 25 Jahre in der Kommunalpolitik tätig, davon zehn Jahre als Bezirksbürgermeister. Planungsfragen haben ihn immer interessiert. Seitdem klar ist, dass östlich des Osttores ein großes Wohngebiet entstehen wird, hat er sich intensiv mit dieser Thematik befasst. Lob für das Planungsamt Ausdrücklich lobt er die Arbeit die Arbeit des Stadtplanungsamtes sowie des externen Planungsbüros. Ihre ersten Vorstellungen wurden im Februar der Bezirksvertretung Hiltrup vorgestellt.