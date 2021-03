Ob mit Inlinern oder dem Fahrrad: die Rieselfelder gehören zum regelmäßigen Ziel der Künstlerin Eglé Pakarklyte. Geboren in Klaipėda / Republik Litauen lebt sie seit 1996 in Deutschland, davon die meiste Zeit in Münsters Norden. Die Natur dient ihr als wichtige Grundlage für die künstlerische Arbeit. Es ist „die Weite, die Freiheit von Natur und Tier“, die sie an den Rieselfeldern so schätzt. Diese ursprüngliche Harmonie arbeitet Eglé Pakarklyte nur allein mit ihren Buntstiften feinsinnig und tiefgründig heraus. Ohne Vorzeichnungen entstehen ihre surreal-naturalistischen Bilder, vorzugsweise während sie auf einer Decke sitzt oder kniet, inmitten der Weitläufigkeit der Rieselfelder-Wiesen.