Münster-Coerde -

Von Peter Sauer

Coerde, Kinderhaus und Berg Fidel gelten in Münster als jene Stadtteile, die im Schatten stehen. Wie die Stimmung in Coerde ist und was der Stadtteil in Münsters Norden dringend braucht, haben Forscher der Fachhochschule Münster herausgefunden.