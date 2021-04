Die Kirchengemeinde St. Clemens hat Fakten geschaffen: Sie hat den Kooperationsvertrag mit der Stadt Münster zum gemeinsamen Betrieb der der Stadtteilbücherei St. Clemens zum Jahresende gekündigt. Was sich aus diesem Schritt ergibt, ist aktuell völlig offen. Längst gibt es Stimmen, die eine neue Konstellation für denkbar halten. In Zukunft könne die Stadtbücherei Münster die Trägerschaft übernehmen, heißt es. Eine entsprechend Bereitschaft der Stadt, so wird kolportiert, sei vorhanden. Doch in diese Richtung will die Kirchengemeinde derzeit nicht mitgehen.