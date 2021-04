Ein unbekannter Sprinter-Fahrer hat am Mittwoch um 8.56 Uhr mit seinem Auto eine 23-jährige Fußgängerin angefahren. Nach der Kollision flüchtete der Unbekannte. Laut Polizeibericht war die junge Frau war zu Fuß auf dem Gehweg der Brüningheide in Richtung Josef-Beckmann-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung die Straße überqueren.

Der Sprinter kam aus der Josef-Beckmann-Straße. Im Einmündungsbereich stieß der Transporter mit der 23-Jährigen zusammen. Der Fahrzeug-Führer habe noch sein Fenster geöffnet, sei dann jedoch von der Unfallstelle geflüchtet. Nach Angaben der Geschädigten sei der Vorfall von zwei Bauarbeitern beobachtet worden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Münster unter 0251/2750 zu melden.