Für Anwohner an Hauptverkehrsstraßen ist Straßenlärm eine große Belastung. Dies gilt auch für die vielen Menschen, die entlang der Königsberger Straße in Coerde wohnen. Das schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung.

In einem Antrag der Grünen und der SPD in der April-Sitzung der Bezirksvertretung Nord fordern die beiden Fraktionen die Verwaltung der Stadt Münster auf, die rechtlichen Anwendungsmöglichkeiten der Tempo-30-Regelung für den gesamten Verlauf der Königsberger Straße zu prüfen.

Schütz vor Lärm und Emissionen

„Unser Ziel ist es, die Anwohner vor Lärm- und Schadstoffemissionen zu schützen“, erklärt Annette Kolbert , stellvertretende Fraktionssprecherin der Grünen in der BV Nord, den Vorstoß ihrer Fraktion. Dass weniger Lärm und weniger Abgase bei einer Reduzierung des Tempos von 50 auf 30 entstehen, sei unbestritten.

Aber nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz wollen Grüne und SPD durch den Antrag leisten. Als Hauptursache für Verkehrsunfälle gelte eine zu hohe Geschwindigkeit. Bei einer Temporeduzierung sinke das Risiko tödlicher und schwerer Verletzungen signifikant.

„Entlang der Königsberger Straße leben viele Familien mit Kindern“, weiß René Stienemann, der wie Annette Kolbert der BV Nord angehört. „Gerade im Bereich der BFT-Tankstelle überqueren immer wieder Kinder und Jugendliche die Fahrbahn, sodass es hier, wie auch an anderen Stellen der Königsberger Straße, schon zu Unfällen mit Kindern gekommen ist.“

Durchgehende Verkehrsberuhigung angestrebt

Die bisherigen stadtweiten Erfahrungen belegen laut der Grünen, dass die Tempo-30-Regelungen Wirkung zeigten und gut angenommen würden. Die Einführung von Tempo 30 auf einigen Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt ab Februar 2019 habe zu einer Minderung der Lärm- und Schadstoffemissionen geführt, ohne sich negativ auf das Verkehrsgeschehen auszuwirken. Dies sei in einer Evaluierung von April 2020 festgestellt worden. Diese positive Entwicklung solle daher fortgesetzt werden, um auch an der Königsberger Straße eine durchgehende Verkehrsberuhigung herbeizuführen. Auf diese Weise wollen Grüne und SPD einen wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität im Stadtteil Coerde leisten.